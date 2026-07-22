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В Ростовской области запланировали установку тысячи комплексов фотовидеофиксации

Комплексы фотовидеофиксации «Азимут» установят на дорогах в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в рамках концессионного соглашения запланировали установку тысячи современных комплексов фотовидеофиксации «Азимут». Работы ведутся с опережением графика, на дорогах уже работают 110 новых комплексов. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

Техника устанавливается за счет средств инвестора, затем ее передают властям Ростовской области.

Системы «Азимут» фиксируют широкий спектр нарушений ПДД, от превышения скорости и выезда на встречную полосу до непристегнутых ремней безопасности и использования мобильного телефона за рулем.

Первые восемь комплексов работают в Ростове-на-Дону, все данные с этих камер поступают в федеральную информационную систему МВД России «Паутина». С помощью новой техники на дорогах донской столицы зафиксировали около 17 тысяч потенциальных нарушений ПДД.

— Применение современных технологий — целенаправленная работа по повышению безопасности дорожного движения. Комплексы «Азимут» помогут не только выявлять нарушения, но и будут полезны в профилактике ДТП, — сказала Алена Беликова.

Адреса комплексов фотовидеофиксации в Ростове-на-Дону:

— Интернациональная, 36;

— проспект Шолохова, 45;

— Малиновского, 11л/234−32 (перекресток Стачки/Малиновского);

— Станиславского, 46;

— Профсоюзная, 58;

— Мичуринская, 16 и 43;

— проспект Стачки, 234−32/11л (перекресток Малиновского/Стачки);

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