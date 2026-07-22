В Ростовской области запланировали установку тысячи комплексов фотовидеофиксации

Первые восемь комплексов работают в Ростове-на-Дону, все данные с этих камер поступают в федеральную информационную систему МВД России «Паутина». С помощью новой техники на дорогах донской столицы зафиксировали около 17 тысяч потенциальных нарушений ПДД.