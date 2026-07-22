Куда приедут мобильные офисы налоговой в августе в Волгоградской области?

Кроме того, сотрудники налоговой проверят, есть ли у вас задолженность, и при необходимости выдадут квитанцию для оплаты. А если вы ещё не пользуетесь электронными сервисами ФНС, вам помогут зарегистрироваться и покажут, как это работает, сообщают в УФНС по Волгоградской области.