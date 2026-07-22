Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда приедут мобильные офисы налоговой в августе в Волгоградской области?

Сотрудники налоговой проверят наличие задолженности и при необходимости выдадут квитанцию.

Сотрудники налоговой проверят наличие задолженности и при необходимости выдадут квитанцию.

Жителям Волгограда, Волжского и Серафимовича не придётся ехать в налоговую инспекцию, чтобы получить консультацию. С 7 по 14 августа в этих городах будут работать мобильные офисы ФНС — прямо в торговых центрах и МФЦ.

Специалисты помогут разобраться в самых актуальных темах:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

имущественные налоги для физических лиц;

налоговые льготы и вычеты;

налог на профессиональный доход (для самозанятых);

единый документ учёта, который ввели с 2026 года.

Кроме того, сотрудники налоговой проверят, есть ли у вас задолженность, и при необходимости выдадут квитанцию для оплаты. А если вы ещё не пользуетесь электронными сервисами ФНС, вам помогут зарегистрироваться и покажут, как это работает, сообщают в УФНС по Волгоградской области.

График работы мобильных офисов:

7 августа, 10:00−13:00, Волгоград, ТРЦ «Пирамида», ул. Краснознаменская, 9;

12 августа, 09:00−12:00, Серафимович, МФЦ, ул. Октябрьская, 65;

13 августа, 09:00−11:00, Волжский, МФЦ, ул. Космонавтов, 12;

13 августа, 15:00−17:00, МФЦ Дзержинского района, пр. Жукова, 125;

13 августа, 14:00−17:00, МФЦ Ворошиловского района, ул. Милиционера Буханцева, 20;

14 августа, 13:00−16:00, МФЦ Центрального района, ул. Комсомольская, 10;

14 августа, 15:30−16:30, МФЦ Тракторозаводского района, пр. Ленина, 211.