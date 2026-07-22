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«Тревожная ситуация»: и.о. мэра Уфы призвал усилить меры безопасности

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов во время оперативного совещания в мэрии поручил усилить меры безопасности на городских пляжах в связи с установившейся жаркой погодой.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице республики ожидается жара, что неминуемо приведет к массовому отдыху горожан у воды.

«Из-за отсутствия теплых дней у жителей будет желание успеть сходить искупаться на пляжи. Надо усилить меры безопасности, быть более бдительными. Обратите на это внимание, тревожная ситуация», — заявил Шарипов, обращаясь к подчиненным.

Особое внимание он обратил на тревожную ситуацию, складывающуюся в местах массового отдыха. Он призвал жителей строго соблюдать правила поведения на воде, не оставлять без присмотра детей и отказаться от купания на несанкционированных пляжах.