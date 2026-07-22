«Тревожная ситуация»: и.о. мэра Уфы призвал усилить меры безопасности

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице республики ожидается жара, что неминуемо приведет к массовому отдыху горожан у воды.
«Из-за отсутствия теплых дней у жителей будет желание успеть сходить искупаться на пляжи. Надо усилить меры безопасности, быть более бдительными. Обратите на это внимание, тревожная ситуация», — заявил Шарипов, обращаясь к подчиненным.
Особое внимание он обратил на тревожную ситуацию, складывающуюся в местах массового отдыха. Он призвал жителей строго соблюдать правила поведения на воде, не оставлять без присмотра детей и отказаться от купания на несанкционированных пляжах.