В Ростове суд приговорил агента СБУ к 24 годам за подготовку подрыва железной дороги

Установлено, что с марта 2022 года по май 2025 года Гаупт в Краснодаре вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины и согласился на тайное сотрудничество. 12 мая 2025 года осужденный получил задание совершить теракт в Краснодарском края, а также координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ). В тот же день Гаупт забрал бомбу и перепрятал ее, ожидая дальнейших указаний.