Прокуратура требует 711 млн с подрядчика школы на 1,2 тысячи мест под Орлом

По данным Rusprofile, ООО «АС Монтаж» зарегистрировали в Химках в 2016 году. Фирма специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 3,5 млн руб. С марта 2025 года компанией руководит генеральный директор Дмитрий Чуркин, который также является единственным учредителем. Численность сотрудников компании снизилась с 97 человек в 2023-м до 19 человек в 2025-м. С сентября 2024-го компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков. В отношении ООО «АС Монтаж» открыто 129 исполнительных производств на 490 млн руб. По состоянию на июнь 2026-го были вынесены решения о частичной или полной приостановке налоговыми органами операций по счетам фирмы, а также об обеспечительных мерах в отношении объектов имущества.