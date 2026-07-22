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Комитет по экономике одобрил штрафы за продажу вейпов в Нижегородской области

Члены комитета заксобрания Нижегородской области по экономике поддержали в первом чтении введение штрафов за продажу вейпов в регионе. Вопрос обсудили на заседании комитета 22 июля.

Источник: Коммерсантъ

Члены комитета заксобрания Нижегородской области по экономике поддержали в первом чтении введение штрафов за продажу вейпов в регионе. Вопрос обсудили на заседании комитета 22 июля.

Министр экономразвития Александр Соловьев напомнил за торговлю вейпами или их хранение должностных лиц предложено штрафовать на 40−50 тыс. руб., юрлиц — на суммы от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. Аналогичные штрафы хотят ввести за стимулирование продажи табака, табачных изделий или никотиносодержащей продукции и устройств, а также кальянов.

Необходимость максимально жестких мер чиновник пояснил большим вредом от вейпов и наличием злого умысла потенциальных нарушителей: «Можно случайно заехать под знак запрещающий, случайно слишком сильно нажать педаль газа. Но случайно заказать в Китае вейп и случайно его растаможить и продать в Нижегородской области нельзя».

Как писал «Ъ-Приволжье», поправки в КоАП Нижегородской области разработали в связи с принятием закона о запрете вейпов. Он вступит в силу с 1 сентября.