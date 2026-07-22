Комитет по экономике одобрил штрафы за продажу вейпов в Нижегородской области

Министр экономразвития Александр Соловьев напомнил за торговлю вейпами или их хранение должностных лиц предложено штрафовать на 40−50 тыс. руб., юрлиц — на суммы от 800 тыс. руб. до 1 млн руб. Аналогичные штрафы хотят ввести за стимулирование продажи табака, табачных изделий или никотиносодержащей продукции и устройств, а также кальянов.