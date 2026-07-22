В Ростовской области введён режим чрезвычайной опасности

ГУ МЧС России по Ростовской области предупреждает: 22 и 23 июля в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Под действие предупреждения попадают крупные города — Ростов‑на‑Дону, Батайск, Азов, Новочеркасск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск‑Шахтинский, Новошахтинск и Шахты, — а также целый ряд районов: Азовский, Аксайский, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Каменский, Кагальницкий, Красносулинский, Милютинский, Обливский, Октябрьский, Морозовский, Тацинский, Мясниковский, Родионово‑Несветайский и Советский.
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