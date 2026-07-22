В Красноярском крае осудили курьеров мошенников за хищение 1,7 миллиона рублей

В Красноярском крае и Иркутской области двух молодых людей признали виновными в хищении у трех пожилых людей последних накоплений. Как пишут «Горновости» со ссылкой на прокуратуру, «работали» курьеры мошенников с мая по июнь 2025 года, а общая сумма ущерба превысила 1,7 миллиона рублей.