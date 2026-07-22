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Ялта в режиме ЧС: в городе действуют центры содействия

В Ялте открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.

Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Они находятся в здании администрации и территориальных органов, — написала она в МАКС.

Перечень адресов: Ялта — пл. Советская, 1;

Гурзуф — ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж);

Массандра — ул. Стахановская, д. 21;

Ливадия — ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3;

Гаспра — ул. Н. Тамарлы, 6/24;

Кореиз — Севастопольское шоссе, 27;

Алупка — ул. Красногвардейская, д. 32;

Симеиз — ул. Звездная, 2, 2 этаж;

Форос — ул. Космонавтов, 4. Также зарядить телефоны можно в сети магазинов ПУД: ул. Маршака, 2 (Спартак);

ул. Киевская, 5 (Дом торговли);

ул. Киевская, 6 (на Октябре);

ул. Садовая, 5;

ул. Ореховая, 44;

Алупка, ул. Амет-Хана Султана, 14;

ул. Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр);

ул. Тимирязева, 37А. По информации Павленко, после полудня пункты дополнительно укомплектуют зарядными устройствами, пока не необходимо приносить собственные.

Ранее в среду сообщалось, что на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.

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