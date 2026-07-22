Ялта в режиме ЧС: в городе действуют центры содействия

Об этом в своих соцсетях сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.
Они находятся в здании администрации и территориальных органов, — написала она в МАКС.
Перечень адресов: Ялта — пл. Советская, 1;
Гурзуф — ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж);
Массандра — ул. Стахановская, д. 21;
Ливадия — ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3;
Гаспра — ул. Н. Тамарлы, 6/24;
Кореиз — Севастопольское шоссе, 27;
Алупка — ул. Красногвардейская, д. 32;
Симеиз — ул. Звездная, 2, 2 этаж;
Форос — ул. Космонавтов, 4. Также зарядить телефоны можно в сети магазинов ПУД: ул. Маршака, 2 (Спартак);
ул. Киевская, 5 (Дом торговли);
ул. Киевская, 6 (на Октябре);
ул. Садовая, 5;
ул. Ореховая, 44;
Алупка, ул. Амет-Хана Султана, 14;
ул. Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр);
ул. Тимирязева, 37А. По информации Павленко, после полудня пункты дополнительно укомплектуют зарядными устройствами, пока не необходимо приносить собственные.
Ранее в среду сообщалось, что на Южном берегу Крыма в результате атаки беспилотников без света часть населенных пунктов. Накануне часть Южного берега Крыма также была обесточена в результате атак украинских беспилотников.