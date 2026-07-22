В Нижнем Новгороде открыли обновленный Тайный сад

Тайный сад на Славянской улице в Нижнем Новгороде 18 июля начал работать после обновления в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В день открытия все желающие могли понаблюдать за сбором вишни с деревьев и вместе с экспертом по исторической кулинарии Юлией Поляковой сварить ароматное варенье. В течение всего дня проводились церемонии чаепития из самовара. Также можно было приобрести авторские сувениры, винтажный декор и изделия ручной работы.
Также была организована гастрономическая программа «История пикника» с Ксенией Баздеровой. Там гости узнали, как устраивали загородные обеды и чаепития в XIX веке. Вечером в саду прошли усадебные игры: крокет, серсо и другие развлечения, которые были в моде у горожан столетие назад.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.