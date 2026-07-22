В Томской области проходит юбилейная смена юных инспекторов движения

Юбилейная 50-я профильная смена юных инспекторов движения (ЮИД) проходит с 18 по 31 июля в Томской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В программу смены входят разные тренировочные мероприятия и мастер-классы от сотрудников регионального центра воспитания, Госавтоинспекции и других ведомств и организаций. Также ребята знакомятся с деятельностью ГАИ, Росгвардии и других профильных ведомств. Кроме того, участники смены учатся работать с мобильным комплексом «Лаборатория безопасности».
В этом году в специализированной смене на базе загородного лагеря «Энергетик» городского дворца творчества детей и молодежи собрались 106 юных инспекторов движения из Асиновского, Зырянского, Верхнекетского, Каргасокского, Тегульдетского, Томского районов, Томска и Алтайского края. Все они отличились в течение учебного года в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Также участниками стали дети, которые хотят связать свою жизнь с движением ЮИД.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.