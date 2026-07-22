В Томской области проходит юбилейная смена юных инспекторов движения

В этом году в специализированной смене на базе загородного лагеря «Энергетик» городского дворца творчества детей и молодежи собрались 106 юных инспекторов движения из Асиновского, Зырянского, Верхнекетского, Каргасокского, Тегульдетского, Томского районов, Томска и Алтайского края. Все они отличились в течение учебного года в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Также участниками стали дети, которые хотят связать свою жизнь с движением ЮИД.