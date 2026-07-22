В Солнечном округе Хабаровского края открыли детскую секцию вейкбординга

Первая в Хабаровском крае детская секция вейкбординга начала работать в Солнечном округе в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации округа.
Глава округа Сергей Семенов лично поддержал инициативу владельца базы отдыха «Озеро Хрустальное» Владимира Яцино по созданию современного вейк-парка. Проект получил название «Точка отрыва». Кроме того, администрация округа поддержала инициативу о создании бюджетной ставки, что сделает занятия для детей из Солнечного округа абсолютно бесплатными.
«Благодаря слаженной работе администрации и бизнеса в округе появился не просто вейк-парк, а единственная в Хабаровском крае детская секция вейкбординга. Мы не только поддержали крутую идею, но и оказали всестороннее содействие», — подчеркнул Сергей Семенов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.