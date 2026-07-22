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Дмитрий Демешин ответит на вопросы журналистов на Медиафоруме в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края готов обсудить с представителями СМИ проблемы жителей региона.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин примет участие в Дальневосточном Медиафоруме, который пройдет 23−24 июля в Хабаровске.

Глава региона отметил, что открытый разговор власти и средств массовой информации является важным инструментом обратной связи с жителями.

«Приму участие в форуме лично. Готов ответить на любые вопросы журналистов, обсудить проблемы, о которых им рассказывают жители, и вместе подумать, как сделать работу власти более открытой, понятной и полезной для людей», — сообщил Дмитрий Демешин.

Дальневосточный Медиафорум объединит представителей региональных и федеральных СМИ, органов власти, бизнеса и российских экспертов.

Мероприятия пройдут на площадках ОДОРА и Молодёжного досугового центра.