Дмитрий Демешин ответит на вопросы журналистов на Медиафоруме в Хабаровске

«Приму участие в форуме лично. Готов ответить на любые вопросы журналистов, обсудить проблемы, о которых им рассказывают жители, и вместе подумать, как сделать работу власти более открытой, понятной и полезной для людей», — сообщил Дмитрий Демешин.