Дмитрий Демешин ответит на вопросы журналистов на Медиафоруме в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин примет участие в Дальневосточном Медиафоруме, который пройдет 23−24 июля в Хабаровске.
Глава региона отметил, что открытый разговор власти и средств массовой информации является важным инструментом обратной связи с жителями.
«Приму участие в форуме лично. Готов ответить на любые вопросы журналистов, обсудить проблемы, о которых им рассказывают жители, и вместе подумать, как сделать работу власти более открытой, понятной и полезной для людей», — сообщил Дмитрий Демешин.
Дальневосточный Медиафорум объединит представителей региональных и федеральных СМИ, органов власти, бизнеса и российских экспертов.
Мероприятия пройдут на площадках ОДОРА и Молодёжного досугового центра.