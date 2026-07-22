В Хабаровске на улице Шеронова появятся бесшовные трамвайные пути

«Эта дорога очень важна, поскольку маршрут связывает южную часть Хабаровска с центром и железнодорожным вокзалом. Для тысяч людей это ежедневный путь на работу, учёбу, домой. Убедился, что работы идут по графику, техническая готовность маршрута — 60%», — сообщил Дмитрий Демешин.