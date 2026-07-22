В Хабаровске на улице Шеронова появятся бесшовные трамвайные пути

В Хабаровске продолжается капитальный ремонт улицы Шеронова на участке от улицы Волочаевской до улицы Ленина. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проверил ход работ и отметил, что этот маршрут имеет большое значение для жителей города.
«Эта дорога очень важна, поскольку маршрут связывает южную часть Хабаровска с центром и железнодорожным вокзалом. Для тысяч людей это ежедневный путь на работу, учёбу, домой. Убедился, что работы идут по графику, техническая готовность маршрута — 60%», — сообщил Дмитрий Демешин.
В рамках ремонта на улице Шеронова появятся новые трамвайные пути, уложенные по технологии с минимальным количеством стыков. Это позволит сделать движение трамваев более плавным и комфортным для пассажиров.
Рельсы разместят практически вровень с асфальтовым покрытием, благодаря чему они не будут мешать автомобильному движению.
Для работ уже закуплены необходимые материалы: 4 километра железнодорожных рельсов и 3 тысячи шпал. Один трамвайный путь уже собран, специалисты приступили к монтажу переезда.
После завершения работ здесь уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, рассчитанный на эксплуатацию в условиях перепадов температур.
В этом году капитальный ремонт также затронет ещё шесть улиц Хабаровска: Запарина, Серышева, Выставочную, бульвар Москвитина, Шеронова и проспект 60-летия Октября.