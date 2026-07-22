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Алексей Воробьёв избавился от дома в Голливудских Холмах за 125 млн рублей

На сделку удалось выйти только после снижения цены почти на 20%

Певец и актёр Алексей Воробьёв продал виллу в Голливудских Холмах за 1,6 млн долларов, или около 125 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Особняк в испанском стиле площадью почти 237 квадратных метров находится в престижном районе Лос-Анджелеса, где недвижимостью владеют Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Джаред Лето. Дом с двумя спальнями, ванными комнатами и гаражом на две машины артист купил в 2021 году вместе с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек за 1,765 млн долларов.

После покупки виллу начали сдавать в аренду почти за 8 тыс. долларов в месяц. Однако, как пишет СМИ, инвестиция оказалась не самой удачной: спустя три года владельцев оштрафовали на 518 долларов за нарушение правил пожарной безопасности.

Осенью прошлого года дом выставили на продажу за 2 млн долларов, но покупателей не нашлось. Позже цену снизили до 1,6 млн долларов, и только после этого недвижимость удалось продать.

При этом без жилья в США Воробьёв, как сообщается, не остался. В том же 2021 году он вместе с продюсером приобрёл неподалёку ещё один дом в ипотеку — уже за 2,924 млн долларов. Весной певец снова взял кредит под залог этой недвижимости. Сейчас, по данным СМИ, он живёт там вместе с женой.

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