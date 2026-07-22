Алексей Воробьёв избавился от дома в Голливудских Холмах за 125 млн рублей

При этом без жилья в США Воробьёв, как сообщается, не остался. В том же 2021 году он вместе с продюсером приобрёл неподалёку ещё один дом в ипотеку — уже за 2,924 млн долларов. Весной певец снова взял кредит под залог этой недвижимости. Сейчас, по данным СМИ, он живёт там вместе с женой.