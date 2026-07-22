«Любимый, не уходи». В Таиланде турист потерял память из-за острой еды

«Думали, обычная инфекция»
Для Дмитрия и его супруги Марины это путешествие на остров Самуи было особенным — юбилейным, 25-м по счету. Встретившись с друзьями на знаменитой тусовочной улице Волкин стрит, компания сразу решила перекусить: они взяли в уличной макашнице обжаренные на гриле свиные ребра и запеченные креветки. Блюда пробовали все, но тяжелейший удар экзотическая микрофлора нанесла именно Дмитрию.
Шокирующими подробностями произошедшего с aif.ru поделилась Светлана Шерстобоева — блогер и лидер группы российских волонтеров в Таиланде. По ее словам, симптомы острой кишечной инфекции проявились быстро, однако, несмотря на имеющийся премиальный страховой полис, обращаться к местным эскулапам туристы не спешили. По привычке достали привезенную из Москвы аптечку и стали глушить отравление домашними медикаментами.
Ошибка оказалась роковой. Лекарства лишь маскировали катастрофу, разгонявшуюся внутри организма. Через пару дней прямо во время дневной прогулки Дмитрий внезапно рухнул на асфальт в жесточайших судорогах. Находившиеся рядом тайцы не растерялись и моментально вызвали бригаду экстренной помощи.
60 минут на грани жизни и смерти
Москвича в критическом состоянии доставили в реанимационный блок клиники Thai International Hospital. Мужчина был абсолютно трезв, но токсины уже отравляли жизненно важные системы. Катастрофа разразилась на третий день госпитализации.
Супруга Марина стояла у койки мужа спиной к нему, когда на всю реанимацию раздался нечеловеческий, дикий мужской крик. «Словно нож в спину воткнули!» — со слезами вспоминает женщина. В ту же секунду Дмитрий начал стремительно синеть и терять сознание.
Супруга успела ударить по тревожной кнопке, и прибежавшие реаниматологи констатировали самое страшное: сердце пациента остановилось.
Прямо в палате развернулась часовая битва за жизнь. Почти 60 минут врачи проводили непрямой массаж сердца и реанимацию, пока рыдающая Марина шептала: «Дима, любимый, только не уходи». Тайские хирурги совершили невероятное: им удалось запустить сердце и перевести туриста на искусственную вентиляцию легких.
Ребенок в теле взрослого мужчины
Как отмечает Светлана Шерстобоева, сейчас Дмитрий уже дышит сам, без аппарата ИВЛ, но его ментальное состояние шокировало близких. Взрослый, успешный мужчина очнулся с разумом годовалого ребенка. Дмитрий полностью утратил краткосрочную память: он не понимает, где находится, не узнает жену и даже не может назвать свой возраст, помня лишь ФИО.
Впрочем, обследование на МРТ подарило семье надежду: структура головного мозга не пострадала от гипоксии, а значит, у мужчины есть шансы на восстановление в ходе долгой реабилитации. До этой поездки Дмитрий работал экспертом по расследованию крупных ЧП и пожаров в столице, инспектируя самые сложные объекты. Теперь ему предстоит учиться элементарным вещам с нуля.
Сейчас лечащие врачи готовы выдать разрешение на вылет в Россию, но только в сопровождении спецавиабригады медиков. Страховая компания решает вопрос с оплатой спецрейса. А российские волонтеры и врачи МЧС в очередной раз напоминают: тропическая инфекция развивается молниеносно, и пытаться заглушить отравление в Азии таблетками дома — смертельно опасный риск.