«Любимый, не уходи». В Таиланде турист потерял память из-за острой еды

Впрочем, обследование на МРТ подарило семье надежду: структура головного мозга не пострадала от гипоксии, а значит, у мужчины есть шансы на восстановление в ходе долгой реабилитации. До этой поездки Дмитрий работал экспертом по расследованию крупных ЧП и пожаров в столице, инспектируя самые сложные объекты. Теперь ему предстоит учиться элементарным вещам с нуля.