За сутки на Дону ликвидировали восемь пожаров, спасли одного человека

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, за 21 июля пожарные выезжали на восемь техногенных пожаров — в ходе работ удалось спасти одного человека.
Кроме того, спасатели потушили 24 очага возгорания сухой растительности и камыша. Сотрудники ведомства также участвовали в ликвидации последствий пяти ДТП: благодаря их работе удалось спасти шесть человек.
Зафиксировано и одно происшествие на воде — специалисты прибыли на место, когда один человек уже погиб.
Для реагирования на чрезвычайные ситуации задействовали 376 спасателей и 94 единицы техники.
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