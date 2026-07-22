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За сутки на Дону ликвидировали восемь пожаров, спасли одного человека

Это следует из ежедневной сводки Главного управления МЧС по Донскому региону.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, за 21 июля пожарные выезжали на восемь техногенных пожаров — в ходе работ удалось спасти одного человека.

Кроме того, спасатели потушили 24 очага возгорания сухой растительности и камыша. Сотрудники ведомства также участвовали в ликвидации последствий пяти ДТП: благодаря их работе удалось спасти шесть человек.

Зафиксировано и одно происшествие на воде — специалисты прибыли на место, когда один человек уже погиб.

Для реагирования на чрезвычайные ситуации задействовали 376 спасателей и 94 единицы техники.

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