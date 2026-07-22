Более 110 тысяч заявлений подано в Университет Лобачевского за первый месяц приемной кампании

За месяц работы приемной комиссии ННГУ им. Н. И. Лобачевского с 20 июня 2026 года абитуриенты из 85 субъектов Российской Федерации подали более 110 тысяч заявлений на поступление в бакалавриат, специалитет и магистратуру. По сравнению с прошлым годом количество поданных заявлений выросло примерно на 30%.
Ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов объясняет рост числа заявлений несколькими причинами:
«Абитуриенты стали гораздо осознаннее подходить к выбору вуза: они хотят не просто диплом, а реальные компетенции, с которыми можно уверенно строить карьеру. Также мы ощущаем обратную связь от региона: работодатели активно выходят на нас с предложениями о сотрудничестве, участвуют в образовательных программах, предлагают стажировки и совместные проектах. Все это создает для абитуриента понятные карьерные перспективы уже на этапе поступления, и спрос закономерно растет».
В числе регионов-лидеров по количеству поданных в ННГУ заявлений — Москва и Московская область, Владимирская область, Ярославская область, Кировская область и Краснодарский край.
По количеству поданных заявлений за первый месяц самыми востребованными направлениями подготовки стали: «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Прикладная математика и информатика», «Лечебное дело». Среди иностранных абитуриентов самыми востребованными стали «Лечебное дело», «Стоматология», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «История», «Экономика».
«Главное преимущество ННГУ — это статус классического университета с более чем вековой традицией, который динамично развивается и занимает лидирующие позиции среди российских вузов по качеству образования и научному потенциалу. Мы даем фундаментальную научную подготовку, которая выгодно отличает наших выпускников, и одновременно тесно связываем теорию с реальной практикой через взаимодействие с ведущими работодателями и индустриальными партнерами», — подчеркивает Олег Трофимов.