Более 110 тысяч заявлений подано в Университет Лобачевского за первый месяц приемной кампании

«Абитуриенты стали гораздо осознаннее подходить к выбору вуза: они хотят не просто диплом, а реальные компетенции, с которыми можно уверенно строить карьеру. Также мы ощущаем обратную связь от региона: работодатели активно выходят на нас с предложениями о сотрудничестве, участвуют в образовательных программах, предлагают стажировки и совместные проектах. Все это создает для абитуриента понятные карьерные перспективы уже на этапе поступления, и спрос закономерно растет».