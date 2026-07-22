Популярный у белорусов Египет заявил о цифровых визах для туристов с 1 августа 2026 года. Подробности сообщает Республиканский союз туристических организаций.
Вместе бумажных наклеек в паспорте туристы, в их числе и белорусы, будут получать QR-код. Сделать это можно тремя способами: через мобильное приложение, автоматы самообслуживания в залах прилета, официальный сайт.
Заполнив анкету и оплатив картой (оплата наличными не принимается), турист получит QR-код, его необходимо будет предъявить на паспортном контроле. Туристические компании смогут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до прибытия.
Что касается Шарм-эль-Шейх, то правила не изменятся. Туристам, которые прилетают на указанный курорт, не покидают территорию Южного Синая, находятся не более 15 дней, поставят в паспорт бесплатно так называемый «синайский штамп». Цифровая система на это направление распространяться не будет.
В случае, если турист планирует провести в Шарм-эль-Шейхе более 15 дней, выезжать за пределы Южного Синая или же он прилетает в Хургаду, Каир или другие аэропорты Египта, то ему необходимо оформить цифровую визу.
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