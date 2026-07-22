Популярный у белорусов Египет заявил о цифровых визах для туристов с 1 августа

Что касается Шарм-эль-Шейх, то правила не изменятся. Туристам, которые прилетают на указанный курорт, не покидают территорию Южного Синая, находятся не более 15 дней, поставят в паспорт бесплатно так называемый «синайский штамп». Цифровая система на это направление распространяться не будет.