Компания из Вологды требует долги с воронежской «дочки» «Газпрома»

По данным Rusprofile, АО «ГСП Инжиниринг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году и специализируется на проектировании объектов тепло-, водо- и газоснабжения. С июня 2026 года компанию возглавляет Александр Гузов, сменивший на этом посту Алима Ганбарова. По итогам 2023 года выручка общества сократилась на 11,5%, до 3,24 млрд руб., чистая прибыль — на 16,6%, до 25,1 млн руб. Более актуальные данные не публикуются.