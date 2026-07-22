В Красноярске на три недели ограничат движение по улице Вавилова

Полностью перекроют проезд от переулка Якорного до здания на улице Вавилова, 60. Также проезжую часть сузят до одной полосы на участках от Вавилова, 31 до переулка Якорного и в районе дома № 60. Кроме того, дорожные знаки «Движение запрещено» установят на участке от переулка Вузовского до улицы Вавилова, 60.