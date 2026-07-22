В Красноярске на три недели ограничат движение по улице Вавилова

В Красноярске с 09:00 25 июля ограничат движение транспорта на улице Вавилова. Это связано с капитальным ремонтом участка тепловой сети.
Полностью перекроют проезд от переулка Якорного до здания на улице Вавилова, 60. Также проезжую часть сузят до одной полосы на участках от Вавилова, 31 до переулка Якорного и в районе дома № 60. Кроме того, дорожные знаки «Движение запрещено» установят на участке от переулка Вузовского до улицы Вавилова, 60.
На время работ для посадки и высадки пассажиров закроют остановку общественного транспорта «Городской архив». Вместо нее организуют временные остановки на переулке Вузовском, в районе здания № 95 по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» и у здания № 3 по переулку Вузовскому.
Ограничения будут действовать до 23:00 15 августа.