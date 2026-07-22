В заказнике Красноярского края заметили птенца бородатой неясыти

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Большемуртинский» инспекторы Дирекции по особо охраняемым природным территориям края сняли на видео птенца бородатой неясыти, который уже покинул гнездо, но еще не научился летать.
Как рассказали специалисты, молодую птицу можно узнать по пуховому оперению и высокому голосу. Взрослые бородатые неясыти имеют более плотное оперение и издают низкие, глухие звуки.
Птенцы этого вида появляются на свет в мае-июне. Примерно через месяц они покидают гнездо, хотя летать еще не умеют. Обычно молодые неясыти остаются неподалеку, перебираясь на соседние деревья, а родители продолжают кормить и охранять их.
Лишь спустя еще около двух недель птенцы начинают совершать первые короткие перелеты. К осени они полностью меняют пух на взрослое оперение и окончательно осваивают полет.