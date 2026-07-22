В заказнике Красноярского края заметили птенца бородатой неясыти

Птенцы этого вида появляются на свет в мае-июне. Примерно через месяц они покидают гнездо, хотя летать еще не умеют. Обычно молодые неясыти остаются неподалеку, перебираясь на соседние деревья, а родители продолжают кормить и охранять их.