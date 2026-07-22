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Все подтопленные участки освободились от воды в Башкирии

Все подтопленные территории в Аскинском районе республики освободились от воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Источник: МЧС РФ

Спад подтоплений связан с понижением уровня воды в реке Сарс. К ликвидации последствий привлекались силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 47 человек и 20 единиц техники. Также помощь местным жителям оказали волонтеры.

Напомним, из-за размыва дамбы уровень воды в реке Сарс поднялся более чем на полтора метра. 18 июля вырос уровень реки Уфы, из-за чего пять придомовых территорий в Белокатайском районе оказались подтоплены. На данный момент обстановка уже стабилизировалась.

20 июля в Аскинском районе был введен режим ЧС. Было известно о подтоплении 102 придомовых территории. Администрация организовала помощь и эвакуацию людей.

Вчера в реках Башкирии сохранялся высокий уровень воды. Сегодня утром в Аскинском районе республики оставались подтопленными 24 участка. Жителям подтопленных деревень доставят пенсии до конца недели.

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