Волгоградцев замучили затопленные подвалы и гнус в МКД

Как рассказали в ведомстве, почти половина из них касалась нарушения прав потребителей в различных сферах. Чаще всего волгоградцы сообщали о навязывании услуг банком, неполной информации при заключении договора с финансовым учреждением. Также волновали жителей качество услуг связи, некорректное начисление платежей и проблемы с оборудованием.