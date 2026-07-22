Камеры в Ростове зафиксировали 17 000 потенциальных нарушений

С момента запуска новые комплексы фотовидеофиксации в Ростове‑на‑Дону выявили порядка 17 тысяч потенциальных нарушений правил дорожного движения. Информацию подтвердило Правительство Ростовской области.
Среди зафиксированных нарушений — превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение правил расположения транспорта на проезжей части, непристёгнутый ремень безопасности, а также использование мобильного телефона за рулём. Все данные передаются в федеральную информационную систему МВД «Паутина» для дальнейшей обработки.
Заместитель губернатора, министр транспорта Алёна Беликова подчеркнула, что внедрение современных технологий фиксации нарушений — важный шаг к повышению безопасности на дорогах. По её мнению, камеры помогут повысить ответственность водителей и сократить число аварий.
Комплексы «Азимут» устанавливают в рамках концессионного соглашения с компанией «Урбантех‑СЗ». Сейчас в регионе работает 110 таких комплексов, в планах — довести их количество до 1000. Камеры размещают инвесторы, после чего они переходят в собственность правительства области.
В Ростове комплексы уже функционируют по следующим адресам: ул. Интернациональная, 36; пр. Шолохова, 45; ул. Малиновского, 11л/234‑32; ул. Станиславского, 46; ул. Профсоюзная, 58; ул. Мичуринская, 16 и 43; пр. Стачки, 234‑32/11л.