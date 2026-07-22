Камеры в Ростове зафиксировали 17 000 потенциальных нарушений

Комплексы «Азимут» устанавливают в рамках концессионного соглашения с компанией «Урбантех‑СЗ». Сейчас в регионе работает 110 таких комплексов, в планах — довести их количество до 1000. Камеры размещают инвесторы, после чего они переходят в собственность правительства области.