Туризм, триллион инвестиций и хоккей: что рассказал Беспрозванных о будущем Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что регион сохраняет высокие темпы экономического роста и переходит от задачи сохранения достигнутых показателей к развитию. Об этом он рассказал в интервью журналу «Королевские ворота».
По словам главы региона, по итогам января — апреля индекс промышленного производства в области составил 113,3% к аналогичному периоду прошлого года. По этому показателю регион занял четвёртое место среди субъектов РФ. В обрабатывающих производствах индекс составил 109,5%. Губернатор отметил, что область входит в число лидеров по отдельным направлениям, в том числе по поддержке бизнеса.
Бизнес жалуется на логистику и санкции.
Основными проблемами для предпринимателей остаются последствия санкционного давления, сложности с логистикой, доставкой продукции и поиском новых рынков сбыта. Беспрозванных сообщил, что власти стараются решать вопросы бизнеса как через прямой диалог, так и через площадки Союза промышленников и Торгово-промышленной палаты.
По словам главы региона, при необходимости предприниматели могут обратиться к нему напрямую. Беспрозванных подчеркнул, что его номер телефона есть у большинства представителей крупного и среднего бизнеса.
Область выходит на бездотационный режим.
Губернатор заявил, что Калининградская область фактически выходит на бездотационную модель. Существенного прогресса удалось добиться уже к концу 2025 года, а в 2026-м этот подход начинает работать полноценно.
Беспрозванных подчеркнул, что отсутствие федеральных дотаций не главная цель. Важнее обеспечить устойчивое развитие экономики и использовать финансовые инструменты так, чтобы они давали дополнительный эффект, но не создавали чрезмерной долговой нагрузки.
Туризм приносит 30 млрд рублей.
По словам губернатора, экономика области становится более разнообразной и уже не зависит от нескольких крупных предприятий.
"Структура экономики стала значительно более разнообразной. Если смотреть на валовой региональный продукт, основой по-прежнему остаётся производственный сектор. Промышленность и сельское хозяйство.
Однако всё более заметную роль играет сфера услуг и, конечно, туризм.
Сейчас его вклад оценивается примерно в 4,1% ВРП — данные за 2024 год, а туристы ежегодно оставляют в регионе около 30 миллиардов рублей".
Среди новых направлений роста Беспрозванных назвал производства литийионных аккумуляторов и солнечных батарей.
Более триллиона рублей инвестиций.
Губернатор сообщил, что объём заявленных инвестиций в Калининградской области до 2030 года превышает 1 трлн рублей. По его словам, новые проекты должны компенсировать экономические потери, связанные с санкционными ограничениями.
В 2024 году ВРП региона вырос примерно на 6%, в 2025 году ожидается рост около 2,4%. Цель на 2026-й — вновь выйти на уровень примерно 6%.
Мост, трамваи и новый центр «Россия».
Среди крупнейших проектов губернатор назвал инфраструктурные:
"Строительство двухъярусного моста планируем ускорить, чтобы быстрее приступить к реконструкции эстакадного моста и развитию трамвайной инфраструктуры.
На модернизацию трамвайного хозяйства уже предусмотрены многомиллиардные вложения".
Ещё одним ключевым проектом станет филиал Национального центра «Россия» на месте бывшего Дома Советов. По замыслу властей, это должно быть не коммерческое здание, а общественное пространство федерального уровня с парком, культурными объектами и площадками для молодёжи. Проект получил поддержку президента и находится на стадии обсуждения.
Новый срок для резидентов ОЭЗ.
Беспрозванных сообщил о подготовке изменений в механизмы поддержки резидентов особой экономической зоны. Одна из инициатив — увеличение срока инвестирования с трёх до шести лет. По словам губернатора, эти изменения уже поддержаны правительством и направляются в Государственную думу.
Также предлагается расширить перечень затрат, которые можно учитывать в инвестиционных проектах, включая продукцию калининградских предприятий и НИОКР.
Ставка на собственное производство.
Губернатор заявил, что развитие кластеров должно быть связано не только с созданием новых объединений, а с реальной кооперацией между предприятиями. Он отметил, что для эксклавной Калининградской области особенно важно снижать зависимость от внешних поставок.
В качестве примера Алексей Беспрозванных привёл проект круглогодичных теплиц, который должен увеличить производство овощей внутри региона. Сейчас область обеспечивает себя этой продукцией примерно на 40%.
Сельское хозяйство показывает рост: по итогам первого квартала 2026 года индекс производства составил 107,8% к уровню прошлого года. По этому показателю область заняла пятое место среди регионов России.
Чтобы калининградцы не уезжали.
Говоря о главной цели работы, Беспрозванных заявил, что хочет видеть Калининградскую область местом, откуда жители не хотели бы уезжать.
"Хотелось бы, чтобы жители чувствовали себя безопасно и комфортно, чтобы не обращали внимания на проблемы благоустройства, а просто могли спокойно гулять по своему городу.
И чтобы прирастала численностью — рождалось больше детей, оставались жить молодые семьи и приезжали новые жители".
Он отметил стабильную ситуацию на рынке труда: на 1 мая 2026 года зарегистрированная безработица составляла 0,4%, уровень безработицы по методологии МОТ — 1,7%.
По словам губернатора, несмотря на ограничения, экономика продолжает развиваться: за первые четыре месяца 2026 года оборот розничной торговли вырос на 4,4% и составил 136,6 млрд рублей. Инфляция с начала года оставалась ниже среднероссийской — 103,1% против 103,3% по стране.
Хоккей и спортивные планы.
Часть интервью посвящена спорту. Губернатор рассказал, что занимается хоккеем и играет в одной из команд Ночной хоккейной лиги, хотя из-за рабочего графика выходит на лёд обычно один-два раза в неделю.
В детстве он этим видом спорта не занимался, а привела туда работа. Когда Беспрозванных был заместителем губернатора Воронежской области, ему поручили возглавить региональную федерацию хоккея. Довольно быстро он понял, что невозможно руководить тем, чего не понимаешь изнутри. Поэтому пришлось выходить на лёд. Так и затянуло, рассказал Беспрозванных.
По его словам, Калининградской области нужны новые спортивные объекты. Планируется строительство двух современных ледовых арен в Гурьевске. Главная проблема существующих площадок — не количество, а состояние оборудования и обслуживание льда.
Губернатор сообщил о возможном создании одной из лучших футбольных баз в стране — тренировочного центра, который должен помочь готовить собственных игроков для профессионального спорта.
Калининградские власти считают строительство НПЗ вопросом топливной безопасности после перебоев с бензином, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.