Туризм, триллион инвестиций и хоккей: что рассказал Беспрозванных о будущем Калининградской области

По словам главы региона, по итогам января — апреля индекс промышленного производства в области составил 113,3% к аналогичному периоду прошлого года. По этому показателю регион занял четвёртое место среди субъектов РФ. В обрабатывающих производствах индекс составил 109,5%. Губернатор отметил, что область входит в число лидеров по отдельным направлениям, в том числе по поддержке бизнеса.