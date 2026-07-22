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23 июля в Красноярске проверят работу громкоговорителей

23 июля, в четверг, в Красноярске проведут проверку муниципальной системы оповещения населения. Об этом предупреждают в администрации Красноярска. В период.

23 июля, в четверг, в Красноярске проведут проверку муниципальной системы оповещения населения. Об этом предупреждают в администрации Красноярска. В период с 10:40 до 10:42 включатся уличные громкоговорители — будут транслироваться информационные сообщения. Сирены при тестировании системы оповещения задействованы не будут, — уточнили в администрации Красноярска. Красноярцев просят сохранять спокойствие в период тестирования системы оповещения населения. Горожан убедительно просят не предпринимать никаких действий, услышав голосовые сообщения.

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