Невролог описала, какая головная боль может указывать на инсульт

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Головная боль, сопровождающаяся перекосом лица, слабостью в руке или ноге и нарушениями речи, может указывать на инсульт и требует вызова скорой, предупредила кандидат медицинских наук, врач-невролог Клиники головной боли и вегетативных расстройств имени академика Александра Вейна Наталья Кадымова.
«Нужно вызвать скорую, если головная боль сопровождается слабостью в руке или ноге, перекосом лица, нарушениями речи, необычной или длительной аурой, а также если привычные препараты не помогают справиться с болью. Эти симптомы могут указывать не только на мигрень, но и на инсульт», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на Кадымову.
По словам невролога, скорая также нужна, если боль возникла внезапно и быстро достигла пика, а также если приступ развивается не так, как обычно. Тем, у кого головная боль случается не реже четырех раз в месяц или сопровождается рвотой, стоит обратиться к врачу для плановой консультации, порекомендовала Кадымова.
«В последние годы была открыта роль особого белка, который выделяется из тройничного нерва во время боли. Он называется кальцитонин ген-родственный пептид, или CGRP. Против него создали специальные препараты — моноклональные антитела и гепанты. Это уже терапия, которая была специально создана для лечения мигрени», — заключила врач.