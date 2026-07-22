Невролог описала, какая головная боль может указывать на инсульт

По словам невролога, скорая также нужна, если боль возникла внезапно и быстро достигла пика, а также если приступ развивается не так, как обычно. Тем, у кого головная боль случается не реже четырех раз в месяц или сопровождается рвотой, стоит обратиться к врачу для плановой консультации, порекомендовала Кадымова.