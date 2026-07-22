Воронежцев предупредили о грозе с градом и тумане

Воронежская область задерживается в зоне желтой опасности. Жителей региона ждет непогода по четырем метеокатегориям. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, до 18 часов вечера среды, 22 июля, местами по Воронежской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром с порывами до 15−17 метров в секунду.