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Воронежцев предупредили о грозе с градом и тумане

Регион в зоне желтой опасности по четырем метеоусловиям.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская область задерживается в зоне желтой опасности. Жителей региона ждет непогода по четырем метеокатегориям. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, до 18 часов вечера среды, 22 июля, местами по Воронежской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром с порывами до 15−17 метров в секунду.

А с вечера 22-го и до шести часов утра четверга, 23 июля, местами в Воронежской области синоптики прогнозируют туман.

Учитывайте погодные условия при поездках и парковке машин (сильный ветер может повалить старые деревья и плохо закрепленные рекламные щиты).