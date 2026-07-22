300 млн рублей дополнительно направят на содержание дорог в Нижнем Новгороде

80 млн рублей выделят на капитальный ремонт улицы Маслякова — на участке от улицы Ильинской до площади Горького. Там заменят часть теплотрассы, сети водоснабжения, а после этого капитально отремонтируют дорогу. Здесь появятся четыре полосы движения, новые тротуары, освещение и ливневая канализация.