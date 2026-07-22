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300 млн рублей дополнительно направят на содержание дорог в Нижнем Новгороде

Из них 80 млн рублей выделят на капитальный ремонт улицы Маслякова.

Источник: Нижегородская правда

300 млн рублей дополнительно направят на содержание автомобильных дорог в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение поддержали депутаты гордумы на очередном заседании по вопросу внесения изменений в городской бюджет.

80 млн рублей выделят на капитальный ремонт улицы Маслякова — на участке от улицы Ильинской до площади Горького. Там заменят часть теплотрассы, сети водоснабжения, а после этого капитально отремонтируют дорогу. Здесь появятся четыре полосы движения, новые тротуары, освещение и ливневая канализация.

«Из-за объема работ на объекте, где и перекладка коммуникаций, и обновление самой дороги, изначально рассчитывали контракт на два года, но приняли решение закончить в этом году», — пояснил Шалабаев.

Также дополнительные деньги направят на ремонт муниципальных сетей и устройство и модернизацию светофоров.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в «Росавтодоре» рассказали о том, как идёт обновление трассы М‑7 «Волга».