В Черняховске осудили посетителей кафе за погром и нападение

Мужчины 41 и 33 лет отказались выполнять требования и устроили дебош. Они столкнули с витрины коробки с товарами, угрожали персоналу физической расправой в грубой форме, а затем бросили в них стеклянную бутылку, контейнер с товарами и другие предметы. В результате сотрудники кафе получили телесные повреждения.