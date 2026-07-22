В Черняховске осудили посетителей кафе за погром и нападение

кафе и напали на сотрудников. Инцидент произошёл 2 марта 2025 года около 6 утра на улице Ленина. Бармен и охранник сообщили посетителям, что заведение закрывается, и попросили их покинуть помещение.
Мужчины 41 и 33 лет отказались выполнять требования и устроили дебош. Они столкнули с витрины коробки с товарами, угрожали персоналу физической расправой в грубой форме, а затем бросили в них стеклянную бутылку, контейнер с товарами и другие предметы. В результате сотрудники кафе получили телесные повреждения.
Суд, согласившись с позицией прокуратуры, признал обоих виновными по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Более старшего фигуранта приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, его 33-летнего подельника — к 3 годам колонии общего режима.