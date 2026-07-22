В Хабаровский край отправляли мефедрон в кофемашинах и мясорубках

Московский областной суд приговорил жительницу Подмосковья Веронику Ярошик к 13 годам колонии общего режима за сбыт и пересылку наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы.
Одним из регионов, куда она отправляла запрещенные вещества, стал Хабаровский край.
Как сообщили в прокуратуре Московской области, с сентября по октябрь 2023 года женщина по указанию сообщников получала из тайников крупные партии мефедрона, после чего прятала наркотики в бытовой технике и отправляла их через почтовые службы.
Для маскировки использовались кофемашины, воздухоочистители, мясорубки и минимойки. Посылки направлялись в Хабаровский и Приморский края, а также в Сахалинскую область.
Во время обыска у осужденной изъяли около четырех килограммов мефедрона.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.