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В Хабаровский край отправляли мефедрон в кофемашинах и мясорубках

Суд приговорил жительницу Подмосковья к 13 годам колонии за пересылку наркотиков в регионы Дальнего Востока.

Московский областной суд приговорил жительницу Подмосковья Веронику Ярошик к 13 годам колонии общего режима за сбыт и пересылку наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы.

Одним из регионов, куда она отправляла запрещенные вещества, стал Хабаровский край.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, с сентября по октябрь 2023 года женщина по указанию сообщников получала из тайников крупные партии мефедрона, после чего прятала наркотики в бытовой технике и отправляла их через почтовые службы.

Для маскировки использовались кофемашины, воздухоочистители, мясорубки и минимойки. Посылки направлялись в Хабаровский и Приморский края, а также в Сахалинскую область.

Во время обыска у осужденной изъяли около четырех килограммов мефедрона.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.