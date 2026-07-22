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Жителей подтопленного Аскинского района Башкирии заправляют по спискам

В Аскинском районе Башкирии вода ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий. Река Сарс вернулась в русло, уровень воды стабилизировался. Об этом во время брифинга в ЦУРе сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Источник: МЧС РФ

Глава администрации Аскинского района Динис Юсупов подтвердил, что самое страшное позади. Сейчас активно ведутся работы по откачке воды из подвалов и приведению территорий в порядок. Жители уже приступили к уборке своих участков и устранению последствий потопа.

Жители чувствуют себя хорошо, необходимая помощь оказана. Организована доставка воды, медикаментов, продуктов. Помогаем в случае необходимости.

отметил Юсупов

При этом острая проблема возникла с топливом. На заправках в районе сохраняются очереди, в некоторые дни их число достигало 245 человек. Администрация района взяла ситуацию под контроль: сотрудники дежурят на АЗС, топливо отпускают строго по 30 литров в бак.

Как только начался паводок, власти приняли решение разрешить заправляться по спискам тем, кто оказался в подтопленных территориях.

Напомним, из-за размыва дамбы в соседнем Пермском крае уровень воды в реке Сарс поднялся более чем на полтора метра.

20 июля в Аскинском районе республики из-за подтопления населенных пунктов ввели режим ЧС. Администрация Аскинского района организовала помощь и эвакуацию жителей. Также возле ФАП проходила выдача гумпомощи.