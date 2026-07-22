Жителей подтопленного Аскинского района Башкирии заправляют по спискам

При этом острая проблема возникла с топливом. На заправках в районе сохраняются очереди, в некоторые дни их число достигало 245 человек. Администрация района взяла ситуацию под контроль: сотрудники дежурят на АЗС, топливо отпускают строго по 30 литров в бак.