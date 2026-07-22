На Дону с начала купального сезона утонули 24 человека

По данным МЧС Ростовской области, почти за два месяца на водных объектах региона погибли 24 человека, среди них — трое несовершеннолетних.
Спасатели подчёркивают, что чаще всего трагедии случаются в местах, не предназначенных для купания. Чтобы повысить безопасность на оборудованных пляжах, в регионе усиливают защитные меры. В частности, на двух муниципальных пляжах организована круглосуточная охрана — она не допускает купание в периоды, когда спасатели не дежурят.
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