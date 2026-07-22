Нижегородцев будут судить за мошенничество с автостраховками

Нижегородская полиция завершила расследование уголовного дела о мошенничестве с автостраховками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Организованная группа с ноября 2019-го по сентябрь 2022 года инсценировала ДТП и обращалась в страховые для получения выплат. Ущерб от действий обвиняемых оценили в 8,5 млн рублей.
Двое организаторов покупали машины и подыскивали людей, на которых оформляли транспорт. Так участниками преступления стали еще 24 человека, против которых также возбудили уголовные дела. Всего правоохранители выявили 24 случая мошенничества.
Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Канавинский райсуд для рассмотрения по существу.
Напомним, семью нижегородцев заподозрили в хищении 20 млн при продаже недвижимости.