Актёр театра и кино Дмитрий Поднозов скончался на 65 году жизни

Российский актер, художественный руководитель и основатель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов скончался 20 июля, в возрасте 64 лет. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его окружение.
Сын артиста уточнил, что его кремируют. «Точно будет кремация. Сейчас мы решаем все организационные вопросы», — сообщил он.
Церемония прощания состоится в Санкт-Петербургском драматическом театре «Особняк». Дата гражданской панихиды уточняется.
Напомним, в декабре 2025 года у актёра диагностировали рак лёгких с метастазами в головной мозг. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, в связи с болезнью Дмитрия Поднозова все спектакли с его участием, запланированные на ближайшие полгода, были отменены.
18 июня 2026 года его выписали из больницы, он находился на домашнем лечении. Тогда сын артиста сообщал, что состояние отца улучшилось, но медики не давали прогнозов и не говорили о сроках возвращения актёра к работе.
Широкому зрителю Поднозов известен многочисленными запоминающимися ролями, в том числе в сериалах «Тайны следствия», «Литейный», «Оффлайн», «Метод Михайлова» и «Доктор Иванов».