Актёр театра и кино Дмитрий Поднозов скончался на 65 году жизни

Напомним, в декабре 2025 года у актёра диагностировали рак лёгких с метастазами в головной мозг. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, в связи с болезнью Дмитрия Поднозова все спектакли с его участием, запланированные на ближайшие полгода, были отменены.