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Волгоградцев чаще всего атакуют мошенники под видом пенсионных и социальных служб

Специалисты изучили характер нежелательных звонков жителям Волгоградской области за первое полугодие 2026 года. Как.

Специалисты изучили характер нежелательных звонков жителям Волгоградской области за первое полугодие 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», исследование проводилось аналитиками МТС с помощью решения Защитник. Выяснилось, что чаще всего мошенники представлялись волгоградцам сотрудниками пенсионных и социальных служб, а также сотрудниками государственных органов, служб доставки и маркетплейсов.

В первом полугодии 2026-го злоумышленники активно использовали также легенды, связанные с работой операторов сотой связи, а также почтовыми и курьерскими сервисами. Кроме того, распространенными сценариями оставались звонки по вопросам коммунальных услуг, предложения дополнительного заработка и инвестиций, а также обращения якобы от представителей медицинских организаций, страховых компаний и военных комиссариатов.

Чаще всего мошенники пытались дозвониться женщинам старше 65 лет, получающим пенсию. Мужчинам того же возраста злоумышленники звонили почти в два раза реже. Среди нежелательных рекламных звонков лидировали предложения банковских и финансовых услуг, коллекторских агентств, различных товаров и сервисов.

За шесть месяцев сервис «Защитник» заблокировал почти 6,6 миллиона нежелательных вызовов, сэкономив волгоградцам более 1,5 миллиона минут — это почти три года, которые жители региона могли бы провести в разговорах со спамерами и мошенниками. В среднем каждый заблокированный вызов длился около 14 секунд, этого времени злоумышленникам зачастую достаточно, чтобы попытаться вовлечь человека в разговор и заставить действовать под давлением.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нежелательных звонков в регионе снизилось почти на 32%. Аналитики связывают эту тенденцию с развитием технологий противодействия телефонному мошенничеству, в том числе решений на базе искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять подозрительные вызовы еще до того, как человек ответит на звонок.

— Телефонное мошенничество постоянно меняется: злоумышленники быстро адаптируются к актуальной повестке и используют названия организаций, которым люди привыкли доверять. Сегодня они могут представляться сотрудниками пенсионных и социальных служб, государственных ведомств, операторов связи или служб доставки. Поэтому универсальное правило остается прежним — не принимать поспешных решений во время неожиданного звонка, не сообщать коды из СМС, пароли и персональные данные. Дополнительным уровнем защиты становятся цифровые сервисы, которые способны распознавать подозрительные вызовы еще до того, как человек ответит на звонок, а также предупредить о потенциальной угрозе прямо во время разговора, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Фото: архив ИА «Высота 102».