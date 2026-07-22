Волгоградцев чаще всего атакуют мошенники под видом пенсионных и социальных служб

— Телефонное мошенничество постоянно меняется: злоумышленники быстро адаптируются к актуальной повестке и используют названия организаций, которым люди привыкли доверять. Сегодня они могут представляться сотрудниками пенсионных и социальных служб, государственных ведомств, операторов связи или служб доставки. Поэтому универсальное правило остается прежним — не принимать поспешных решений во время неожиданного звонка, не сообщать коды из СМС, пароли и персональные данные. Дополнительным уровнем защиты становятся цифровые сервисы, которые способны распознавать подозрительные вызовы еще до того, как человек ответит на звонок, а также предупредить о потенциальной угрозе прямо во время разговора, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.