В Красноярске пройдет фестиваль «Тайгастро»

В агентстве по туризму края рассказали, что за пять лет мероприятие из региональной инициативы выросло в международное событие. В 2026 году в нем поучаствуют более 500 ресторанов из России, Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Событие объединит традиции сибирской кухни, кулинарные тенденции и проекты. В программе — образовательные встречи, авторские ужины и культурная программа. В Красноярске главными событиями станут гастроперформанс «К истокам», ужин на ферме и городской праздник уличной еды и музыки «Тайгэйр».