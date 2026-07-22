Кинооператор и фотограф Вячеслав Сачков рассказал о магии документального кино

— Многие авторы не против: если твой фильм смотрят — это хорошо. Я видел и свои фотографии, и фильмы в Сети, разрешения никто у меня не спрашивал. Но на самом деле, как бы там ни говорили, что кино снимается для себя, для престижа, для фестивалей, нет — кино снимается для зрителей, и любой автор хочет, чтобы его кино увидели. Любой автор — писатель, художник, кинематографист — ждёт контакта со зрителями, потому что получает от них определённую энергию. Но, конечно, важно, чтобы работы были подписаны. Я видел свои фотографии, которые были безымянными. Тогда я писал редакторам и очень аккуратно говорил: «Пожалуйста, прошу указать, кто автор».