Госдума запретила давать гражданство иностранцам с судимостью

Если человек совершал преступление, он должен будет предоставить подтверждающий документ. Исключения предусмотрены для детей до 14 лет, беженцев, иностранцев с политическим или временным убежищем, а также для тех, кто служит по контракту в российских Вооруженных силах или участвовал в боевых действиях в их составе. Норма также не коснется тех, кто уже предоставил такую справку ранее.