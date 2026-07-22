Госдума запретила давать гражданство иностранцам с судимостью

Госдума приняла закон, который запрещает принимать в российское гражданство иностранцев с судимостью. Ограничение будет действовать, если человек совершил преступление в России или за ее пределами.
Тяжесть правонарушения значения иметь не будет. Судимость также станет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того, иностранцы старше 14 лет должны будут предоставлять в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости.
Документ нужно получить в стране происхождения не ранее чем за три месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России.
Если человек совершал преступление, он должен будет предоставить подтверждающий документ. Исключения предусмотрены для детей до 14 лет, беженцев, иностранцев с политическим или временным убежищем, а также для тех, кто служит по контракту в российских Вооруженных силах или участвовал в боевых действиях в их составе. Норма также не коснется тех, кто уже предоставил такую справку ранее.
Правила распространяются и на лиц без гражданства. Для граждан Украины предусмотрен переходный период. Они смогут не предоставлять справку об отсутствии судимости в течение двух лет.