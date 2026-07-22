Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородское Заксобрание держит на контроле обеспечение аграриев ГСМ в период уборки урожая

В минувший вторник, 21 июля, состоялось заседание профильного комитета.

Источник: Время

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в рамках заседания профильного комитета обсудили вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами сельхозтоваропроизводителей в период уборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В заседании 21 июля приняли участие заместитель председателя Заксобрания Денис Бакиев, депутаты регионального парламента, представители правительства области и эксперты.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев отметил, что для проведения текущей уборочной кампании аграриям необходимо 31,4 тысяча тонн дизельного топлива и 6,7 тысяч тонн автобензина.

Однако на сегодняшний день на рынке горюче-смазочных материалов сложился дефицит, что привело к росту цен. Так, летнее дизельное топливо отпускается по цене 92 тысячи рублей за тонну без учета стоимости доставки.

Для решения этой проблемы на федеральном и региональном уровнях ведется активная работа с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями. Достигнуты договоренности о сдерживании цен и выделении приоритетных направлений отпуска топлива, в том числе для нужд сельхозтоваропроизводителей.

Особое внимание уделяется поставкам бензина, с которым сейчас складывается наиболее сложная ситуация из-за введенных лимитов на заправочных станциях. Имеется договоренность с компанией «ЛИКАРД» об отгрузке топлива региональному оператору.

Выделенные объемы будут распределены в первую очередь между теми предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителями, которые остро нуждаются в топливе для обеспечения населения продуктами питания и проведения уборки урожая. Списки таких организаций уже направлены для включения в приоритетный порядок заправки в сети АЗС «ЛУКОЙЛ».

«Ситуация на топливном рынке действительно непростая, дефицит и рост цен создают дополнительные риски для аграриев. Но мы видим, что министерство сельского хозяйства региона и нефтяные компании активно работают над тем, чтобы обеспечить нижегородских сельхозтоваропроизводителей необходимыми ресурсами. Обеспечение горюче-смазочными материалами — один из ключевых факторов успешного проведения уборочной кампании. От этого напрямую зависит, сможем ли мы вовремя собрать урожай и обеспечить продовольственную безопасность региона. Комитет держит на контроле вопросы ценообразования и поставок топлива, особенно для тех хозяйств, которые находятся в зоне риска. Важно, чтобы все принятые договоренности на федеральном и региональном уровнях работали в полном объеме», — отметил председатель комитета регионального парламента по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Напомним, что система отпуска бензина по номерам машин продолжает действовать в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше