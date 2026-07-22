Нижегородское Заксобрание держит на контроле обеспечение аграриев ГСМ в период уборки урожая

«Ситуация на топливном рынке действительно непростая, дефицит и рост цен создают дополнительные риски для аграриев. Но мы видим, что министерство сельского хозяйства региона и нефтяные компании активно работают над тем, чтобы обеспечить нижегородских сельхозтоваропроизводителей необходимыми ресурсами. Обеспечение горюче-смазочными материалами — один из ключевых факторов успешного проведения уборочной кампании. От этого напрямую зависит, сможем ли мы вовремя собрать урожай и обеспечить продовольственную безопасность региона. Комитет держит на контроле вопросы ценообразования и поставок топлива, особенно для тех хозяйств, которые находятся в зоне риска. Важно, чтобы все принятые договоренности на федеральном и региональном уровнях работали в полном объеме», — отметил председатель комитета регионального парламента по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.