Нижегородское Заксобрание держит на контроле обеспечение аграриев ГСМ в период уборки урожая

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в рамках заседания профильного комитета обсудили вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами сельхозтоваропроизводителей в период уборочных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В заседании 21 июля приняли участие заместитель председателя Заксобрания Денис Бакиев, депутаты регионального парламента, представители правительства области и эксперты.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев отметил, что для проведения текущей уборочной кампании аграриям необходимо 31,4 тысяча тонн дизельного топлива и 6,7 тысяч тонн автобензина.
Однако на сегодняшний день на рынке горюче-смазочных материалов сложился дефицит, что привело к росту цен. Так, летнее дизельное топливо отпускается по цене 92 тысячи рублей за тонну без учета стоимости доставки.
Для решения этой проблемы на федеральном и региональном уровнях ведется активная работа с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями. Достигнуты договоренности о сдерживании цен и выделении приоритетных направлений отпуска топлива, в том числе для нужд сельхозтоваропроизводителей.
Особое внимание уделяется поставкам бензина, с которым сейчас складывается наиболее сложная ситуация из-за введенных лимитов на заправочных станциях. Имеется договоренность с компанией «ЛИКАРД» об отгрузке топлива региональному оператору.
Выделенные объемы будут распределены в первую очередь между теми предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности и сельхозпроизводителями, которые остро нуждаются в топливе для обеспечения населения продуктами питания и проведения уборки урожая. Списки таких организаций уже направлены для включения в приоритетный порядок заправки в сети АЗС «ЛУКОЙЛ».
«Ситуация на топливном рынке действительно непростая, дефицит и рост цен создают дополнительные риски для аграриев. Но мы видим, что министерство сельского хозяйства региона и нефтяные компании активно работают над тем, чтобы обеспечить нижегородских сельхозтоваропроизводителей необходимыми ресурсами. Обеспечение горюче-смазочными материалами — один из ключевых факторов успешного проведения уборочной кампании. От этого напрямую зависит, сможем ли мы вовремя собрать урожай и обеспечить продовольственную безопасность региона. Комитет держит на контроле вопросы ценообразования и поставок топлива, особенно для тех хозяйств, которые находятся в зоне риска. Важно, чтобы все принятые договоренности на федеральном и региональном уровнях работали в полном объеме», — отметил председатель комитета регионального парламента по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.
Напомним, что система отпуска бензина по номерам машин продолжает действовать в Нижегородской области.