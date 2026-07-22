Юрий Шалабаев: ремонт улицы Маслякова завершат в 2026 году, выделено около 80 млн рублей

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что на очередном заседании Городской Думы принято внести изменения в бюджет города. Депутаты одобрили выделение дополнительных 300 млн рублей на содержание автомобильных дорог, что важно в преддверии осенне‑зимнего периода с увеличением нагрузки и расходов.
«Одобрено выделение порядка 80 млн рублей на капитальный ремонт ул. Маслякова, куда я недавно выезжал с инспекцией. Из-за объема работ на объекте, где и перекладка коммуникаций, и обновление самой дороги, изначально рассчитывали контракт на два года, но приняли решение закончить в этом году», — отметил Юрий Шалабаев.
Также дополнительные средства планируется направить на ремонт муниципальных сетей и устройство и модернизацию светофорных объектов.
Кроме этого, на заседании определили передать в собственность города еще 14 квартир для детей-сирот в Сормовском, Автозаводском, Канавинском, Кстовском районах и Новинках.
Ранее сообщалось, что почти 100 километров инженерных сетей планируется заменить в этом году в Нижнем Новгороде.