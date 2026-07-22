Юрий Шалабаев: ремонт улицы Маслякова завершат в 2026 году, выделено около 80 млн рублей

«Одобрено выделение порядка 80 млн рублей на капитальный ремонт ул. Маслякова, куда я недавно выезжал с инспекцией. Из-за объема работ на объекте, где и перекладка коммуникаций, и обновление самой дороги, изначально рассчитывали контракт на два года, но приняли решение закончить в этом году», — отметил Юрий Шалабаев.