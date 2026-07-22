Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев: ремонт улицы Маслякова завершат в 2026 году, выделено около 80 млн рублей

Депутаты Гордумы одобрили выделение дополнительных 300 млн рублей на содержание автомобильных дорог.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что на очередном заседании Городской Думы принято внести изменения в бюджет города. Депутаты одобрили выделение дополнительных 300 млн рублей на содержание автомобильных дорог, что важно в преддверии осенне‑зимнего периода с увеличением нагрузки и расходов.

«Одобрено выделение порядка 80 млн рублей на капитальный ремонт ул. Маслякова, куда я недавно выезжал с инспекцией. Из-за объема работ на объекте, где и перекладка коммуникаций, и обновление самой дороги, изначально рассчитывали контракт на два года, но приняли решение закончить в этом году», — отметил Юрий Шалабаев.

Также дополнительные средства планируется направить на ремонт муниципальных сетей и устройство и модернизацию светофорных объектов.

Кроме этого, на заседании определили передать в собственность города еще 14 квартир для детей-сирот в Сормовском, Автозаводском, Канавинском, Кстовском районах и Новинках.

Ранее сообщалось, что почти 100 километров инженерных сетей планируется заменить в этом году в Нижнем Новгороде.