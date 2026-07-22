115 млн поездок совершили в транспорте Нижнего Новгорода с начала года

В первом полугодии 2026 года пассажиры общественного транспорта в Нижнем Новгороде совершили 115 млн поездок. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Горожане активно используют льготы при оплате проезда — с начала года доля таких поездок составила порядка 38% от общего объема. Столько же пассажиров предпочитают расплачиваться обычными банковскими картами.
Остальная часть нижегородцев выбирает общегражданские тарифы по транспортным картам. В ведомстве отметили, что эти данные подтверждают высокую востребованность льготных программ и гибких способов оплаты у жителей города.
Ранее сообщалось, что количество автобусов до Кстова увеличат после предложений нижегородцев.