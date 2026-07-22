Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

115 млн поездок совершили в транспорте Нижнего Новгорода с начала года

Пассажиропоток в городе вырос на 6%, а почти 38% всех поездок нижегородцы совершили по льготным тарифам.

В первом полугодии 2026 года пассажиры общественного транспорта в Нижнем Новгороде совершили 115 млн поездок. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Горожане активно используют льготы при оплате проезда — с начала года доля таких поездок составила порядка 38% от общего объема. Столько же пассажиров предпочитают расплачиваться обычными банковскими картами.

Остальная часть нижегородцев выбирает общегражданские тарифы по транспортным картам. В ведомстве отметили, что эти данные подтверждают высокую востребованность льготных программ и гибких способов оплаты у жителей города.

Ранее сообщалось, что количество автобусов до Кстова увеличат после предложений нижегородцев.