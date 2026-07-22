Адвокат сказала белорусам, могут ли на работе разглашать размер зарплаты и премий сотрудников

Если информация по заработной плате и премии стала доступна коллегам случайно (к примеру, коллега заметил листок на столе), то это может не считаться умышленным разглашением. В том случае, если экономист или бухгалтер намеренно показал данные о премии белоруса другим сотрудникам, то это нарушение, с которым можно обратиться к работодателю.