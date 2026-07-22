Адвокат сказала белорусам, могут ли на работе разглашать размер зарплаты и премий сотрудников

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская в эфире программы «Белорусское времечко» сказала белорусам, могут ли на работе разглашать зарплаты сотрудников.
Белорусы интересовались, есть ли право у экономиста и бухгалтера передавать данные о дополнительной премии (размер, дата выдачи) другим коллегам.
— Размер зарплаты и премий — это персональные данные работника. Наниматель обязан выдавать расчетные листки лично каждому сотруднику, и их разглашение третьим лицам не допускается, — обращает внимание адвокат.
Если информация по заработной плате и премии стала доступна коллегам случайно (к примеру, коллега заметил листок на столе), то это может не считаться умышленным разглашением. В том случае, если экономист или бухгалтер намеренно показал данные о премии белоруса другим сотрудникам, то это нарушение, с которым можно обратиться к работодателю.
В частности, белорусы могут обратиться к нанимателю с письменным заявлением о нарушении конфиденциальности. Кроме того, на каждом белорусском предприятий должны быть локальные акты (положение о премировании, колдоговор), регламентирующие выплаты, а также их прозрачность.
В случае, если нарушение доказано, то виновных могут привлечь к административной ответственности за разглашение персональных данных. Адвокат уточняет, что доказать умышленность разглашения будет сложно.
— Чаще всего это квалифицируют как случайность или техническую ошибку. Поэтому, если вы считаете, что ваши права нарушены, соберите доказательства (свидетели, скриншоты) и подайте официальную претензию нанимателю, — советует специалист.
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