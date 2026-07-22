В Калининградском заливе спасли супругов, застрявших на рыбалке

В Калининградской области сотрудники МЧС спасли супругов, застрявших на рыбалке в Калининградском заливе. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
Инцидент произошёл в районе 240-го пикета порта рыболовецкого колхоза «За Родину» в Светлом. Семейная пара отправилась на рыбалку два дня назад, однако самостоятельно вернуться к берегу не смогла. Из-за сильного ветра и высокой волны мощности двигателя моторной лодки оказалось недостаточно, чтобы преодолеть обратный путь.
После нескольких безуспешных попыток выбраться супруги обратились за помощью по номеру 112. На переданные координаты выдвинулись инспекторы ГИМС МЧС России из Балтийска.
Лодку удалось быстро обнаружить примерно в одном километре от берега — помочь в этом, как отметили в МЧС, удалось благодаря ярким спасательным жилетам, в которые были одеты рыбаки. Супругов подняли на борт патрульного катера, а их моторную лодку отбуксировали к месту, где находился автомобиль.
Медицинская помощь спасённым не понадобилась. В операции были задействованы два сотрудника МЧС и одна единица специальной техники.