В Прикамье старинный особняк Кожевниковых обустраивают под гостевой дом

Старинный особняк в Чердыни, принадлежавший когда-то семье Кожевниковых, превращают в гостевой дом для туристов, сообщили в Министерстве по туризму Пермского края.
Двухэтажное полукаменное здание с подвалом и четырёхскатной крышей когда-то принадлежало семье купцов. В современности здесь работал детский сад, а в 2023 году строение выкупил частный предприниматель.
Ремонтно-восстановительные работы начались в 2024 году. В гостевом доме разместятся 12 номеров, из которых пять — двухкомнатные. Во флигеле появятся две студии. На территории уже есть гриль-домик, а также строится банный комплекс.
В ведомстве отметили, что работы планируют завершить к августу 2026 года. А в 2027-м добавятся апартаменты в брусовом доме, детская и спортивная площадки.
«Благодарю неравнодушного предпринимателя, вдохнувшего новую жизнь в это место. Проекту желаю успеха и процветания», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что краевые власти начали активный поиск инвесторов для реставрации старинных зданий в малых городах и сёлах. Так, например, здание трахоматозного диспансера в Кудымкаре продают за 1 рубль.