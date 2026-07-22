Перебои с топливом локально повлияли на работу транспорта в Белгородской области

Господин Дыбов в комментариях также пояснил, что «маршрутное такси в настоящее время ходит в штатном режиме», но «в связи с перебоями в работе АЗС могут возникнуть временные отклонения».
«Полного отсутствия транспорта не прогнозируется», — заявил глава администрации округа.
«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что за прошлые сутки ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области. В результате два мирных жителя погибли, 13 получили ранения. Сутками ранее ВСУ ударили по региону 153 раза. Из-за этого погибли девять человек. После оказания медпомощи 37 белгородцев продолжили лечение амбулаторно, а 41 пациент был госпитализирован.