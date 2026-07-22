Самарцев предупредили о важных изменениях с 1 августа 2026 года

С 1 августа 2026 года в России произойдет ряд изменений, которые коснутся всех россиян, в том числе самарцев. Рассказываем про самые важные из них.
Теперь уведомления о налогах на имущество будут приходить на госуслуги, если у вас есть подтвержденная запись. Если доступа к сервису нет, то документы по-прежнему будут приходить на почту. Останется и возможность получит уведомление в бумажном виде.
Пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают пенсии. Это коснется работающих пенсионеров: выплаты пересчитают с учетом взносов, которые были внесены за прошлый год.
Право на пенсию теперь получат и самозанятые. Для этого нужно добровольно перечислять взносы в СФР, за год их сумма составляет 35 или 50 тысяч рублей.