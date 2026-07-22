Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заработал за год 7,4 млн рублей

Помимо современных автомобилей, таких как VOLGA 2025 года выпуска и УАЗ 2022 года, в декларации губернатора фигурируют настоящие раритеты. Среди них — ВАЗ 21011 1976 года, ГАЗ-24 1972 года, ГАЗ-3102 1989 года, а также ГАЗ-20 1955 года и ГАЗ-21 1962 года. В список также включены мотоцикл «ЯВА» 350/638 1990 года и прицеп 2018 года.