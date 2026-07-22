Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заработал за год 7,4 млн рублей

В преддверии выборов в Государственную Думу Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов от партии «Единая Россия». В обнародованном списке значится и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно официальным данным, совокупный годовой доход главы региона составил 7 365 654 рубля. Единственным источником поступлений указана заработная плата по месту основной работы — в правительстве Нижегородской области.
В разделе имущества губернатора значатся объекты недвижимости в разных регионах страны. В Тверской области Никитину принадлежит земельный участок площадью 2 499 квадратных метров, на котором расположен жилой дом на 171,9 «квадрата». В Москве в собственности главы региона недвижимость площадью 143,7 квадратных метра.
Помимо современных автомобилей, таких как VOLGA 2025 года выпуска и УАЗ 2022 года, в декларации губернатора фигурируют настоящие раритеты. Среди них — ВАЗ 21011 1976 года, ГАЗ-24 1972 года, ГАЗ-3102 1989 года, а также ГАЗ-20 1955 года и ГАЗ-21 1962 года. В список также включены мотоцикл «ЯВА» 350/638 1990 года и прицеп 2018 года.
Стоит отметить, что Глеб Никитин публиковал сведения о своих доходах по итогам 2022 года, когда его годовой заработок составлял сумму более 6 миллионов рублей. Напомним, что с 2023 года действует закон, освобождающий глав регионов от обязательной публикации деклараций, однако в связи с выдвижением в федеральный список кандидатов данные были раскрыты в установленном законом порядке.