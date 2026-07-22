В Кузбассе женщине по ошибке оформили умершего младенца

В Прокопьевске суд аннулировал запись о рождении ребенка, который прожил всего шесть суток. Как пишет издание VSE42.Ru, с иском в суд обратилась Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю. А. Атаманова, а ответчиками выступили ЗАГС и родители погибшего младенца.